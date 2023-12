“I Giardini di Persefone”, l’Iti costituisce a Vibo un’azienda agraria

L’istituto d’istruzione Superiore Iti e Itg di Vibo Valentia – indirizzo di Agraria Agroalimentare e Agroindustria, articolazione Gestione dell’Ambiente e del Territorio – ha progettato e costituito un’azienda agraria chiamata “I Giardini di Persefone”. Martedì 12 dicembre, alle ore 10,00, nella sede di via G. Fortunato è prevista l’inaugurazione. L’evento si articolerà in due fasi: la prima si svolgerà in aula magna, dove gli studenti saranno protagonisti della narrazione “Passato, Presente e Futuro”; la seconda prevede una visita della struttura produttiva, adiacente alla sede scolastica. «Trattasi della realizzazione di un sogno – afferma la dirigente Maria Gramendola – che sta riscuotendo l’apprezzabile entusiasmo e la concreta dedizione dei discenti, per i quali adesso vi è la pragmatica opportunità di praticare e sperimentare direttamente tante attività colturali, buona parte delle quali già apprese teoricamente nelle ore curricolari».

