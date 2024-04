Europee: la vicepresidente della Regione Giusi Princi candidata nelle liste di Fi

La candidatura della vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Sud nelle liste di Forza Italia, ha suscitato numerose reazioni. Dal presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia Roberto Occhiuto al coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria Francesco Cannizzaro che in una nota congiunta affermano: «Motivo di orgoglio per tutti noi, un’occasione in più per la Calabria per portare le proprie istanze all’attenzione del Parlamento europeo. Le elezioni europee dell’8 e 9 giugno saranno un momento estremamente importante per il nostro Paese. L’Italia sceglierà da chi farsi rappresentare al Parlamento Ue, e coloro che saranno eletti parteciperanno alla nascita della futura Commissione e ai processi legislativi comunitari dei prossimi cinque anni. Forza Italia, portabandiera in Italia del Partito popolare europeo, si candida ad avere un ruolo chiave», concludono Occhiuto e Cannizzaro.

Per il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, si tratta di «una candidatura autorevole e credibile che darà forza e voce alla Calabria anche in Europa».

Anche il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Michele Comito commenta la candidatura di Giusi Princi: «Figura di grandi qualità per la nostra regione. Siamo certi che il nostro partito, in forte crescita – sottolinea Comito – consoliderà la sua posizione anche alle prossime europee, per dare alla Calabria una voce all’altezza delle sfide che ci attendono».

Interviene anche il vicecoordinatore provinciale di Forza Italia in provincia di Vibo e sub-commissario alla Depurazione Tonino Daffinà: «La nostra candidata saprà interpretare al meglio la necessità di avvicinare il Parlamento europeo a territori che un tempo venivano considerati marginali ma che, grazie all’accelerazione impressa da questa giunta regionale, hanno imparato a cogliere significative sfide di sviluppo, in un’area che rappresenta il crocevia tra culture differenti e nella quale, inevitabilmente – conclude il vicecoordinatore vibonese di FI – si dovranno gestire i principali processi di sviluppo europei nei prossimi anni».

