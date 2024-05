Ufficio anagrafe, alla delegazione di Vibo Marina implementati i servizi

L’assessore Franzè

L’ufficio anagrafe della delegazione di Vibo Marina implementa i servizi erogati alla cittadinanza. Da qualche giorno, infatti, per tutti i residenti delle frazioni costiere è possibile richiedere alcuni dei certificati emessi dallo stato civile per i quali prima era necessario recarsi negli uffici del capoluogo. “Uno dei due impiegati comunali – spiega l’assessore al Personale, Katia Franzè – in virtù delle progressioni operate dall’ente nel rispetto di quanto stabilito dal Piano integrato di attività e organizzazione, è ora in possesso di apposita delega per il rilascio di certificati di nascita, morte e matrimonio, che si vanno ad aggiungere a quelli già erogati per il rilascio di carte d’identità, per le esatte generalità o il cambio di via. Un piccolo ma importante passo in avanti verso una completa attività di erogazione di servizi di anagrafe e stato civile per andare incontro alle istanze di quella parte di popolazione che, legittimamente, riscontrando difficoltà di spostamento o altro, chiede di poter accedere a documenti e servizi direttamente nella sede più vicina. Un modo, quindi, per avvicinare sempre di più il Comune ai cittadini, tramite l’implementazione di quegli uffici territoriali che rivestono grande importanza ed hanno impatto diretto sulle esigenze di una vasta fetta di residenti geograficamente lontani dal capoluogo”.

