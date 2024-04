Elezioni europee e lo spettro dell’astensionismo al centro della puntata di Perfidia

“Che mi hai portato a fare sopra Posillipo…”: è questo il titolo della nuova puntata di Perfidia che andrà in onda questa sera alle ore 21:30 su LaC Tv. Gli italiani non si riconoscono nelle scelte dei partiti per i quali avevano votato nella consultazione elettorale delle Politiche del 2022. Vale sia per la coalizione di Governo che per quella di opposizione. La distanza tra le promesse e la realtà dei fatti sembra essere abissale. Proprio per questo, lo spettro dell’astensionismo torna ad agitare i Palazzi, in prossimità delle Europee. L’esodo dalle urne è indifferenza o dissenso organizzato, forte e assertivo? Di tutto questo si parlerà nel corso della puntata di stasera. Come di consueto, tanti gli ospiti di Antonella Grippo. Da Vincenzo Camporini (Azione) a Gianmarco Centinaio (Lega), dal massmediologo Klaus Davi allo scrittore Fulvio Abate, da Annalaura Orrico (Movimento 5 Stelle) ad Antonino De Lorenzo (Fratelli d’Italia). E poi ancora, ci saranno i contributi del segretario generale Cisl Luigi Sbarra e di Giulio Gallera (Forza Italia).

Dove seguire Perfidia

L’appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21:30. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.