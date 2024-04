Elezioni comunali ed europee, il Pd Vibo chiama a raccolta dirigenti e segretari di circolo

Il Partito democratico di Vibo Valentia scalda i motori in vista degli appuntamenti delle elezioni amministrative ed europee. La riunione convocata alla presenza di dirigenti, amministratori e segretari di circolo della federazione vibonese ha fatto il punto organizzativo e politico. «Un incontro utile – commentano i dem – per rilanciare il confronto tra i vari livelli, in particolare dopo la conferenza programmatica regionale, che dunque si inserisce in un percorso più ampio di partecipazione a partire dai temi strategici per la crescita della nostra provincia. L’impegno per le elezioni amministrative nella Città capoluogo a sostegno del progetto guidato da Enzo Romeo e la partecipazione alle consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo con la candidatura di Luigi Tassone, rappresentano – conclude il Partito – un’opportunità straordinaria per amministrare al meglio il territorio e per portare nelle istituzioni europee le proprie istanze».

LEGGI ANCHE: Elezioni comunali, Conte a Vibo per sostenere Romeo: «Progetto che ci soddisfa»

Maria Limardo a Dentro la Notizia: «Mi dispiace la non ricandidatura ma indietro non si torna» – Video

Comunali, Romeo lancia la sfida: «Vibo Marina abbandonata da 15 anni, la riscatteremo»