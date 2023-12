“Banna il bullo”, a Vibo Marina un evento per contrastare il fenomeno del bullismo

Un’iniziativa avente come obiettivo una giornata di consapevolezza, un evento di sensibilizzazione e riflessione su uno dei temi più scottanti della società contemporanea, in cui diventa importante promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della tolleranza fin dalla più tenera età affinché il bullismo sia finalmente debellato. Domenica 17 dicembre presso l’Auditorium parrocchiale di Vibo Marina, con inizio alle ore 15.30 e ingresso libero, è in programma un’iniziativa promossa dall’associazione “Vibo Marina c’è” in cui verrà affrontato il delicato quanto attuale tema del bullismo. Un appuntamento che avrà anche spazi dedicati allo sport, all’ambiente e all’intrattenimento. È anche previsto un momento di preghiera per ricordare la figura di mons. Saverio Di Bella, parroco di Vibo Marina recentemente scomparso e il cui ricordo è ancora vivo nella comunità del centro costiero. A condurre la manifestazione, che ha in programma Baby Dance, Cabaret, intrattenimento musicale e spettacolo di illusionismo, sarà Gigi De Angelis. Inoltre verrà allestito un laboratorio creativo che vedrà come protagonisti Piccoli Pasticceri. Previsto anche l’intervento della psicologa Fiorella Migliarese, che intratterrà i presenti sugli aspetti legati al preoccupante fenomeno del bullismo in particolare in età scolastica. A tutti i piccoli presenti in sala verranno offerti doni da Babbo Natale nonché omaggi e gadget da parte dei numerosi sponsor.

