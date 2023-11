Cyberbullismo, la polizia postale incontra gli alunni della Garibaldi-Buccarelli di Vibo

Cyberbullismo e dei rischi della rete. Sono stati questi i temi affrontati nel corso di una iniziativa che ha coinvolto i giovani studenti della scuola Garibaldi-Buccarelli di Vibo Valentia. L’appuntamento è stato ospitato nell’auditorium Spirito Santo. Protagoniste le classi della Scuola secondaria di I grado e le classi quarte e quinte della Scuola primaria dell’istituto. A confrontarsi con gli alunni, la sovrintendente Anna Curcuruto e dal vice sovrintendente Mauro Mariani della Polizia postale di Reggio Calabria. In particolare, hanno sottolineato l’importanza della comunicazione e anche dell’ascolto. La prevenzione passa dunque attraverso l’analisi di un fenomeno ancora troppo radicato, ovvero il cyberbullismo. Quest’ultimo è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Azioni violente che possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico ma che possono “entrare” nella vita dei ragazzi attraverso i social, internet, app di messagistica. In tal modo, la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite internet. La corretta informazione diventa dunque l’arma principale per arginare fenomeni che mettono a dura prova i ragazzi e le loro famiglie. L’appuntamento è stato fortemente voluto dal dirigente scolastico Angelo Stumpo, dalla docente Antonella Angelieri referente per bullismo e cyberbullismo, e la docente Maria Antonietta Lico.

