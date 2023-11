“I bambini incontrano il Papa”, anche un gruppo del Vibonese tra i calabresi a Roma

“I bambini incontrano il Papa”. Oltre settemila bambini da 84 paesi del mondo lunedì 6 novembre, dalle 14, nell’Aula Paolo VI, incontreranno Papa Francesco per l’evento “Impariamo dai bambini e dalle bambine”. L’incontro è patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant’Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo Fs Italiane), Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione Perugia-Assisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il 5 novembre alle 17, le delegazioni straniere si sono ritrovate, nella Basilica Santi XII Apostoli a Roma, per confrontarsi e riflettere sulla casa comune e l’ambiente. Un momento di preparazione all’incontro con il Santo Padre a cui prenderanno parte circa 250 bambini della Calabria, provenienti principalmente dalle province di Cosenza, Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria, che raggiungeranno la Capitale con i treni dedicati, messi a disposizione da Trenitalia, con partenza da Lametia Terme. La dottressa Antonella Iunti, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria dichiara quanto segue: «L’evento che i nostri bambini stanno per vivere lascerà una traccia indelebile nel loro cuore. Ritrovarsi con i coetanei di tutto il mondo, per condividere insieme l’incontro con il Santo Padre, non può che generare un sentimento di appartenenza ad un’unica comunità planetaria. Investire sull’infanzia è l’unica speranza che il mondo ha per trovare nuove strade, costruire nuovi modelli di vita insieme e proteggere il Pianeta dal deterioramento che la nostra generazione ha innescato. Riprendendo il pensiero di Hans Jonas, fondatore del pensiero ambientalista (Il principio responsabilità 1979), occorre richiamare l’umanità intera alla sua responsabilità nei confronti del proprio simile e dell’ambiente naturale in cui abita, ritrovando dentro un umanesimo ravvivato dal senso della vita, i motivi e gli strumenti per una forma di convivenza che tutelino e preservino la bellezza del mondo e del Pianeta. Investire sull’infanzia, tornare ad occuparci e a prenderci cura dei bambini e delle bambine è responsabilità di noi adulti per restituire loro un mondo migliore garantendogli un futuro sostenibile».

Durante l’incontro Mr. Rain e l’artista spagnolo Beret canteranno insieme una versione inedita di Supereroi in italiano e spagnolo. L’esibizione sarà accompagnata dal Piccolo coro dell’Antoniano. L’evento sarà trasmesso in diretta dal Tg1 con uno speciale, a partire dalle 15 e 20, oltre che da Tv2000 e il Centro Televisivo Vaticano (Ctv) dalle 14,15. «In questi mesi così drammatici per il mondo quest’incontro apre la strada da intraprendere, ripartire dai più piccoli. Nell’ora più buia il Santo Padre ci dona uno spiraglio di luce “impariamo dai bambini e dalle bambine”. Di fronte all’inferno della guerra, la Chiesa offre la bellezza della pace», dichiara padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento.

