La scuola di Piscopio punta sul laboratorio di sostenibilità con gli orti didattici per gli alunni

Prosegue il progetto educativo e formativo che punta a far acquisire “coscienza ambientale” promosso dall’associazione Valentia nelle scuole della provincia. Accolto con grande entusiasmo da diversi istituti scolastici, il laboratorio in questione diventa realtà anche nella scuola dell’infanzia e primaria di Piscopio, dove sono stati realizzati dei nuovi orti didattici. “Gli studenti saranno coinvolti attivamente nella creazione e nella cura di questi orti, dove acquisiranno preziose competenze in coltivazione, gestione delle risorse idriche e tutela della biodiversità. Il nostro obiettivo – fa sapere l’associazione Valentia – è trasformare la scuola in un laboratorio di sostenibilità, dove i giovani impareranno a ridurre lo spreco alimentare, a valorizzare i prodotti locali e a sviluppare una profonda coscienza ambientale che guiderà le loro scelte quotidiane. Tutto ciò è stato possibile – spiega ancora l’associazione – grazie al generoso contributo del consigliere comunale Anthony Lo Bianco, che ha destinato i suoi gettoni di presenza a sostenere la creazione di questi orti didattici. La sua dedizione all’educazione ambientale e alla formazione dei giovani è veramente ammirevole. Siamo grati per questa preziosa collaborazione con il dirigente Capria e tutto il personale scolastico e non vediamo l’ora di assistere ai progressi dei nostri studenti mentre si prendono cura di questi orti e interiorizzano i valori fondamentali per un futuro sostenibile”.

LEGGI ANCHE: Vibo, Istituto Murmura: orti didattici grazie al sostegno economico di un consigliere comunale

Vibo, consigliere comunale destina i gettoni di presenza a favore di un orto didattico a scuola

Vibo, incuria e degrado in parchi e aree urbane: l’associazione “Valentia” li ripulisce