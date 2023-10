Vibo, Istituto Murmura: orti didattici grazie al sostegno economico di un consigliere comunale

Un importante progetto educativo ha preso vita nell’Istituto Comprensivo Murmura di Vibo Valentia, con l’inaugurazione di ben sei orti didattici resa possibile grazie alla sinergia tra i volontari dell’associazione Valentia e il personale docente e scolastico dell’istituto comprensivo Murmura, tramite il sostegno finanziario del consigliere comunale Anthony Lo Bianco. L’obiettivo primario di questa iniziativa è educare le giovani menti al rispetto dell’ambiente e della natura, promuovendo una cultura dell’agricoltura sostenibile e del consumo consapevole. I bambini della scuola primaria coinvolti non sono stati semplici spettatori, ma veri e propri protagonisti attivi nella creazione e nella cura degli orti. Impareranno le tecniche di coltivazione, la gestione delle risorse idriche e l’importanza della difesa della biodiversità. Questo progetto ambizioso mira a trasformare le scuole in veri e propri laboratori di sostenibilità, dove i giovani possono acquisire conoscenze cruciali, come la riduzione dello spreco alimentare e il riconoscimento della qualità dei prodotti locali. Inoltre, si spera che questa iniziativa aiuti a sviluppare una solida coscienza ambientale che possa guidare le scelte quotidiane dei ragazzi.

Anthony Lo Bianco e Tiziana Furlano

Il consigliere comunale di Vibo, Anthony Lo Bianco, ha dimostrato il suo impegno nell’educazione ambientale, destinando i suoi gettoni di presenza per sostenere la creazione di questi preziosi orti didattici nelle scuole. L’associazione Valentia ha dato un contributo verso le tematiche ambientali, creando così una giornata ambientale rivolta ai bambini e le bambine dell’Istituto comprensivo Murmura. “Questa iniziativa rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio – ha spiegato Lo Bianco – che coinvolgerà ulteriori scuole nel comune di Vibo Valentia nei prossimi mesi. L’obiettivo finale è creare una solida rete di laboratori di sostenibilità, dove i giovani possano diventare veri e propri protagonisti attivi nel promuovere il cambiamento. Il colore verde è il protagonista indiscusso di questa iniziativa, poiché rappresenta il futuro della nostra società”. L’Associazione Valentia e il consigliere Anthony Lo Bianco condividono la convinzione che “l’educazione alla sostenibilità e all’ecologia sia un passo fondamentale per costruire un mondo più giusto e sostenibile per tutti”, inoltre ringraziano tutto il personale coinvolto nell’iniziativa e in particolar modo la dirigente scolastica Tiziana Furlano, che ha risposto positivamente per l’iniziativa degli orti didattici. “Il suo entusiasmo per questo progetto ha creato un’atmosfera di ispirazione e supporto che ha contagiato tutti i bambini coinvolti. Questi sei orti didattici sono solo l’inizio di un percorso che promette di fare la differenza, – ha concluso il consigliere – educando le nuove generazioni a prendersi cura del nostro pianeta e a fare scelte più consapevoli per un futuro migliore”.

