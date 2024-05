Torna la Tropea in corsa, la gara podistica pronta ad approdare tra le piazze e vicoli della Perla del Tirreno

Tutto pronto per la “Tropea in corsa”, la gara podistica in programma il 26 maggio nella cittadina costiera. Dopo aver ospitato nel week end il secondo raduno di Vela latina e la tappa del Distinguished Gentelman’s Ride, l’evento internazionale che coinvolge moto vintage cavalcate da motociclisti rigorosamente in abiti eleganti, la Perla del Tirreno si appresta ad ospitare un nuovo evento sportivo che interesserà il centro storico, tra piazze e vicoli, per un percorso di 9 km. L’appuntamento, promosso dall’asd Mileto marathon, si terrà dalle ore 14.00. La partenza è in programma da largo Villetta. Alle ore 16 partiranno i più piccoli e alle ore 17 si terrà la gara non competitiva aperta a tutti. I top runners partiranno alle ore 19. Nella passata edizione avevano aderito 320 atleti tra categoria competitiva e non competitiva ed oltre venticinque società podistiche provenienti da Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.