Vibo, consigliere comunale destina i gettoni di presenza a favore di un orto didattico a scuola

Un nuovo orto didattico è nato presso la scuola primaria e secondaria di primo grado situata a Vena Superiore e guidata dalla dirigente scolastica Mimma Cacciatore, grazie all’impegno di Anthony Lo Bianco, consigliere comunale di Vibo, il quale ha destinato i suoi gettoni di presenza per la realizzazione di un progetto nelle scuole. “Siamo entusiasti di annunciare l’avvio di questo meraviglioso progetto anche a Vena, – ha fatto sapere l’associazione Valentia – che ha come obiettivo principale educare i giovani al rispetto dell’ambiente e della natura, promuovendo una cultura dell’agricoltura sostenibile e del consumo consapevole”. I bambini dei coinvolti saranno i protagonisti attivi della creazione e della cura di questi orti, dove impareranno le tecniche di coltivazione, la gestione delle risorse idriche e la difesa della biodiversità. “Il nostro obiettivo è trasformare le scuole in laboratori di sostenibilità, dove i giovani possano imparare a ridurre lo spreco alimentare, a riconoscere la qualità dei prodotti locali e a sviluppare una coscienza ambientale che possa accompagnare le loro scelte quotidiane. Tutto ciò – spiega ancora l’associazione – è diventato possibile grazie al contributo del consigliere comunale Anthony Lo Bianco, che ha destinato i suoi gettoni di presenza a favore della creazione degli orti didattici nelle scuole. La sua determinazione nel sostenere l’educazione ambientale e la formazione dei nostri giovani è davvero ammirevole. Siamo grati per questa preziosa collaborazione e non vediamo l’ora di vedere i nostri studenti impegnati nella cura di questi orti, imparando valori fondamentali per un futuro sostenibile. Un sentito ringraziamento al consigliere comunale Anthony Lo Bianco per aver reso possibile questo progetto e per il suo impegno costante a favore dell’ambiente e dell’istruzione”.

