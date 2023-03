Orti didattici realizzati a Vibo Marina e Porto Salvo grazie al sostegno di Anthony Lo Bianco

L’orto didattico realizzato grazie ad Anthony Lo Bianco

Nascono i primi due orti didattici nelle scuole di Vibo Marina e Porto Salvo, grazie al sostegno economico del consigliere comunale Anthony Lo Bianco. L’iniziativa ha come obiettivo principale educare i giovani al rispetto dell’ambiente e della natura, promuovendo una cultura dell’agricoltura sostenibile e del consumo consapevole. I bambini delle scuole coinvolte saranno protagonisti attivi della creazione e della cura degli orti, imparando le tecniche di coltivazione, la gestione delle risorse idriche e la difesa della biodiversità. L’idea alla base di questo progetto è quella di trasformare le scuole in laboratori di sostenibilità, dove i giovani possano imparare a ridurre lo spreco alimentare, a riconoscere la qualità dei prodotti locali e a sviluppare una coscienza ambientale che possa accompagnare le loro scelte quotidiane. [Continua in basso]

Il consigliere comunale Anthony Lo Bianco ha sostenuto concretamente questa iniziativa, destinando i suoi gettoni di presenza a favore della creazione degli orti didattici nelle scuole. L’Associazione Valentia con i suoi volontari coinvolti nell’iniziativa esprime la propria gratitudine nei confronti del consigliere per il suo contributo e per la sua sensibilità verso le tematiche ambientali. L’iniziativa degli orti didattici rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio che andrà avanti nei prossimi mesi, coinvolgendo altre scuole del comune di Vibo Valentia. L’obiettivo è quello di creare una rete di laboratori di sostenibilità, dove i giovani possano apprendere l’importanza della sostenibilità e dell’ecologia, diventando protagonisti attivi del cambiamento. Il Green è al centro di questa iniziativa, poiché rappresenta il futuro della nostra società. L’Associazione Valentia, insieme al consigliere Anthony Lo Bianco, è convinta che l’educazione alla sostenibilità e all’ecologia sia un passo fondamentale per costruire un mondo più giusto e sostenibile per tutti.