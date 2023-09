Vibo e gli studenti senza pensiline, il consigliere Lo Bianco solleva il caso

Anthony Lo Bianco

«A soli dieci giorni dall’inizio dell’anno scolastico, il problema delle pensiline mancanti o in uno stato di completo abbandono, laddove già esistenti, torna prepotentemente d’attualità. Questa problematica non è solo una questione estetica o di mero confort; rappresenta un serio ostacolo per quegli studenti che, quotidianamente, sono costretti ad attendere l’autobus sotto la pioggia». È quanto denuncia il consigliere comunale di Vibo Valentia Antony Lo Bianco. La situazione sembra essere veramente drammatica. «Ho già sollevato questo problema in diverse occasioni in passato – prosegue -, ma purtroppo, a causa del continuo turnover degli assessori e di una certa indifferenza, le mie segnalazioni sono cadute nel vuoto. È una situazione inaccettabile, che dimostra una chiara mancanza di attenzione verso le esigenze dei nostri studenti e delle loro famiglie». Il consigliere sottolinea, quindi, i disagi a cui vanno incontro gli studenti, dai più grandi ai più piccoli, che si recano a scuola a Vibo utilizzando gli autobus. «Attualmente, molti ragazzi sono esposti alle intemperie mentre attendono di raggiungere la scuola o rientrare a casa. Durante la stagione invernale, il freddo combinato con la pioggia può diventare un serio rischio per la salute, senza contare il disagio di arrivare a scuola completamente bagnati, con effetti negativi sul rendimento scolastico e sulla motivazione. La mia preoccupazione principale ora è che, se non interveniamo immediatamente, arriveremo in inverno senza pensiline. È essenziale che si agisca ora, prima che il clima diventi ancora più rigido». Lo Bianco conclude appellandosi alle istituzioni, lanciando una “frecciatina” all’amministrazione comunale e chiedendo il sostegno dei genitori. «Al di là delle difficoltà immediate, la mancanza di intervento su questo fronte manda un messaggio negativo ai nostri giovani. Stiamo dicendo loro che la loro sicurezza e il loro benessere non sono una priorità per l’amministrazione comunale. Mi appello dunque, ancora una volta, alle istituzioni e ai responsabili del settore per affrontare con urgenza questa problematica. Non possiamo permettere che i nostri studenti continuino a soffrire per la mancanza di una struttura così fondamentale come una pensilina. L’istruzione e il benessere dei nostri giovani dovrebbero essere sempre al centro delle nostre priorità. Invito tutti i cittadini, i genitori e gli studenti a sostenere questa causa e a far sentire la loro voce, affinché possiamo garantire un ambiente scolastico sicuro e dignitoso per tutti

LEGGI ANCHE: Vibo, il M5S interroga l’amministrazione su lavori pubblici, finanziamenti e viabilità

Vibo, Rifondazione comunista: «Criticità e malapolitica dell’amministrazione comunale»

Sfiducia a giunta Limardo, Santoro: «Hanno fallito, ma consiliatura sino a marzo è un obbligo»

Dimissioni assessori al Comune di Vibo, Miceli: «Amministrazione Limardo al capolinea da tempo»