Vibo, all’istituto tecnico economico “Galilei” in arrivo un nuovo corso a indirizzo “turismo”

Dal prossimo anno scolastico all’Istituto tecnico economico “Galilei” di Vibo Valentia sarà attivato un corso quadriennale ad indirizzo Turismo che specializzerà gli alunni nelle tecnologie per i beni, le attività artistiche, culturali e per il turismo. È stata approvata la sperimentazione da parte del Ministero per l’istituzione di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico professionale. In 4 anni si otterrà il diploma di scuola secondaria di secondo grado, equivalente ai cinque anni, poi si potrà proseguire per altri 2 anni negli Its Academy, scuole ad alta specializzazione tecnologica che offrono una risposta alla richiesta di competenze tecniche da parte del mondo del lavoro e delle imprese, conseguendo un titolo di alta specializzazione tecnica come tecnico superiore per lo sviluppo dei processi di gestione dell’offerta delle filiere turistiche e culturali. Sarà anche possibile iscriversi all’Università o iniziare subito a lavorare. Una convenzione a livello ministeriale prevede anche un’eventuale conversione dei crediti per i ragazzi che volessero proseguire gli studi presso le università calabresi. Il nuovo percorso quadriennale prevede un incremento della didattica laboratoriale, una formazione in stretta collaborazione con le aziende, già dal secondo anno scolastico, al fine di implementare le esperienze pratiche e i contatti diretti con il mondo produttivo e imprenditoriale locale e nazionale. Saranno previsti degli insegnamenti per promuovere la piena personalizzazione del percorso di studio attraverso dei laboratori specifici quali Laboratorio Ict progettare Dms (Destination management system); Laboratorio Metaverso per il Turismo e Laboratorio di Marketing delle destinazioni turistiche nonché il conseguimento delle certificazioni linguistiche e l’avvio all’internazionalizzazione dei percorsi attraverso un’interazione con i programmi Erasmus+.

