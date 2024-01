Vibo, scuole De Amicis e Vespucci senza gasolio, i consiglieri di minoranza: «Il Comune agisca prontamente»

I consiglieri di opposizione della prima commissione consiliare “Affari generali” del Comune di Vibo Valentia si dichiarano profondamente preoccupati per la “situazione estremamente critica che sta vivendo la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria De Amicis e l’IC Amerigo Vespucci, dove bambini, persino di tre anni, sono stati costretti a sopportare il freddo intenso a causa della mancanza di rifornimento di gasolio. Questa è una realtà che, oltre ad essere inaccettabile, – proseguono i consiglieri di minoranza – mette a repentaglio la salute e il benessere dei nostri giovani studenti. La drammatica situazione è emersa proprio nei giorni più rigidi dell’anno, durante la cosiddetta “merla,” quando il calore è una necessità imprescindibile per garantire un ambiente di apprendimento adeguato”. I consiglieri dichiarano quindi che non si può restare in silenzio “di fronte ad una simile emergenza, specialmente quando si considera che le ragioni addotte dal Comune sembrano essere di natura tecnica, nient’altro che la mancanza di gasolio nelle cisterne“. I consiglieri si chiedono quindi come sia possibile che l’ente locale non abbia provveduto al rifornimento di un elemento così essenziale per il funzionamento delle scuole, mettendo a repentaglio il diritto alla salute e il benessere dei nostri bambini. La prima commissione, a questo punto, si domanda anche perché non sia stata emessa un’ordinanza di chiusura immediata delle scuole coinvolte al fine di garantire la necessaria tutela dei diritti fondamentali dei nostri giovani cittadini. Questa situazione non può essere ignorata“. I consiglieri di minoranza invitano quindi il Comune ad agire prontamente per risolvere tale emergenza, fornendo immediatamente il gasolio necessario alle scuole coinvolte e adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri bambini. È imperativo che simili negligenze non si ripetano in futuro e che si ponga sempre al primo posto il diritto alla salute e all’istruzione dei nostri giovani“.

