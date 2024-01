Scuola e imprese, al via a Vibo un progetto per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

Si terrà martedì 30 gennaio alle ore 9:30 alla Camera di commercio sede di Vibo Valentia un incontro con i partner del progetto “Valorizzazione & visibilità delle competenze degli studenti” per la sottoscrizione dell’Accordo operativo. Oltre all’istituto camerale, coinvolti: Centro per l’impiego di Vibo, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, Fondazione consulenti per il lavoro, Liceo statale “Capialbi”, istituto “De Filippis-Prestia”, Istituti Itg-Iti, scuola superiore “Galuppi” di Tropea, Anpal servizi. L’obiettivo del progetto è quello di connettere il mondo scuola con quello del lavoro e delle imprese. Da un lato, infatti, si punta a garantire una formazione professionalizzante dei diplomandi, dall’altro dare risposte occupazionali alle realtà produttive attive nel comprensorio vibonese e non solo.

I dettagli del progetto

Da qui l’esigenza di mettere in rete varie istituzioni che, ciascuno nel proprio ambito, possano favorire la raccolta dei fabbisogni professionali delle imprese, le competenze potenziali degli studenti e quindi una maggiore connessione tra scuola-lavoro. In tale iter, un ruolo di primo piano viene occupato da percorsi esperienziali e lavorativi, tra cui i tirocini formativi e attività laboratoriali. La mappatura dei profili dei candidati viene realizzata grazie al sinergico lavoro della scuola e del Centro per l’impiego. Dall’altra parte, le aziende delineano le figure professionali richieste. Così, la raccolta dei fabbisogni professionali consente di costruire le singole schede di vacancies (posti vacanti) che vengono proposte alle scuole partner per raccogliere le candidature degli studenti. Ultimo passaggio riguarda il “Job Day for school”, destinato agli allievi che hanno partecipato ai laboratori di orientamento alle transizioni. In tale momento, si garantisce ai ragazzi il primo approccio al mondo del lavoro; alle imprese, le offerte dei profili in uscita.

LEGGI ANCHE: Intimidazioni ad aziende, in campo fondi per l’installazione di telecamere

A Vibo il premio sportivo De Agazio, riconoscimento al ds dell’Inter Piero Ausilio – Video

Femminicidi, violenza di genere e il nuovo ddl del governo: focus nel convegno Ande ospitato a Vibo