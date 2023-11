Femmicidi, violenza di genere e il nuovo ddl del governo: focus nel convegno Ande ospitato a Vibo

La Camera di commercio di Vibo Valentia ha ospitato il convegno organizzato dall’Associazione nazionale donne elettrici Ande, sul tema, sempre più drammaticamente emergenziale, del femminicidio. Un folto pubblico ha seguito fino alla fine gli interventi dei relatori presenti. Grande interesse per l’aggiornato modello securitario voluto dal ddl della ministra Roccella, approvato in via definitiva al Senato appena 3 giorni fa, illustrato dal questore Tatarelli. Nuovi progetti anche per le case rifugio e i centri antiviolenza, su cui ha riferito Stefania Figliuzzi, presidente del Centro antiviolenza Attivamente coinvolte e referente dell’associazione nazionale Di.Re. Altri interessanti interventi quelli di don Giuseppe Fiorillo e Maria Joel Conocchiella, referente provinciale Libera. Ha condotto e moderato il dibattito la presidente Ande di Vibo Valentia, Maria Pia Masé.

