Vibo, la Questura avvia una campagna di promozione del rispetto delle donne

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Questura di Vibo Valentia rinnova l’impegno, con la campagna “Questo non è Amore” volto a divulgare, attraverso l’informazione e la prevenzione, la cultura del rispetto e della consapevolezza. In quest’ottica, oltre alla partecipazione di personale della Questura a diverse iniziative ed eventi sul tema, anche attraverso incontri dedicati agli studenti, nella mattinata di domani, 25 novembre, su corso Vittorio Emanuele III di Vibo Valentia verrà allestito un gazebo per la distribuzione delle brochure “Questo non è amore”, realizzate dalla Direzione centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Nell’occasione operatori specializzati saranno a disposizione dei cittadini con l’intento di diffondere informazioni sugli strumenti di tutela a favore delle vittime di violenza. Inoltre, la Questura sarà illuminata di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza di genere, grazie all’iniziativa “Orange the world” promossa da “Un Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere. L’obiettivo è quello di riuscire a sensibilizzare la popolazione, metterla ancor di più a conoscenza del fenomeno della violenza di genere, molto diffuso e spesso tenuto nascosto, incoraggiando le stesse vittime che faticano a formalizzare denunce, poiché, per quanto drammatica possa sembrare la situazione, liberarsi dalla violenza è possibile con il giusto supporto e strutture adeguate messe a disposizione.

