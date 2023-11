Vibo, focus su “Femminicidio, dall’analisi del fenomeno alle strategie di intervento”

“Femminicidio, dall’analisi del fenomeno alle strategie di intervento”. È questo il titolo dell’iniziativa promossa da Ande, Associazione nazionale donne elettrici, sezione Vibo Valentia in vista della Giornata contro la violenza di genere. L’appuntamento, con inizio alle ore 17.00, si terrà il 24 novembre alla Camera di commercio di Vibo Valentia. Un pomeriggio, quello fortemente voluto dal sodalizio diretto dalla presidente Maria Masè, che punta ad accendere i riflettori sull’importanza di sensibilizzare, giovani e non, alla cultura della non violenza. E non solo. Durante l’appuntamento, tramite i contributi del variegato parterre di ospiti, si discuterà delle azioni da mettere in campo per contrastare gli episodi di sopraffazione, maltrattamenti ai danni delle donne. Previsti gli interventi del procuratore Camillo Falvo, del questore Cristiano Tatarelli, della presidente del Centro antiviolenza Stefania Figliuzzi, di monsignor Giuseppe Fiorillo, della referente provinciale di Libera Maria Joel Conocchiella. A coordinare i lavori, la presidente Ande sezione Vibo Maria Pia Masè: “È importante dare un segnale forte nei confronti di un argomento compresso. Le cronache giornalmente ce lo segnalano drammaticamente come un fatto emergenziale”, anticipa. Ande è impegnata su tale fronte e propone di presentare una Carta dove denunciare l’urgenza di provvedere e intervenire in maniera preventiva per scongiurare escalation di violenze che molto spesso sfociano in femminicidi.

