A Vibo la campagna una rosa rossa contro la violenza sulle donne

Nella giornata di venerdì 25 novembre, si è tenuta – su corso Vittorio Emanuele III- la campagna di sensibilizzazione sociale “Una rosa contro la violenza sulle donne” ad opera della Lega di Vibo Valentia. «Una iniziativa importante per denunciare la violenza sulle donne e sensibilizzare l’opinione pubblica vibonese sul tema». Ha dichiarato Mino De Pinto, coordinatore del Carroccio: «Oggi quello della violenza è una tematica centrale nella nostra società. In quanto Lega, non possiamo stare ad osservare senza incidere nel presente. Abbiamo il dovere morale e civile di combattere ogni forma di violenza. Soprattutto quella sulle donne. Sarà questo uno dei punti strategici del nostro programma politico da portare avanti per il territorio. Solo in Calabria si contano almeno 100 femminicidi negli ultimi 10 anni. [Continua in basso]

È un dato allarmante che dovrebbe far riflettere Istituzioni e cittadinanza sulla portata del problema. Non a caso, oggi il silenzio è dolo». De Pinto poi prosegue: «Scendere in piazza è stato un dovere civico per dare una risposta concreta alla cittadinanza. Ci ritroviamo in contesti dove la violenza, il divario di genere ed il maschilismo invece di diminuire, continuano a imperversare nella società calabrese. La violenza ha effetti così negativi sulla salute fisica e mentale delle vittime tanto da generare conseguenze quali l’incapacità a svolgere una professione, limitare la capacità di prendersi cura di sé stessi o dei propri pargoli sino all’isolamento. Spesso, anche i bambini che assistono a forme di violenza – all’interno delle famiglie – possono sviluppare disturbi emotivi con conseguenze sulla loro salute psichica. Ciò può ripercuotersi sullo sviluppo del comportamento umano e della personalità. La nostra è una battaglia di dignità al servizio delle donne e per il benessere dell’intera comunità». «Ai fini dell’iniziativa svolta – conclude De Pinto – ci tengo a ringraziare l’imprenditore Nicola Cichello per averci donato le rose distribuite gratuitamente alla cittadinanza. Noi della Lega non staremo a guardare passivamente senza interventi, portando avanti già da anni -tra le altre cose- la dura battaglia per l’inasprimento delle sanzioni per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il reato di stalking».

