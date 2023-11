Storie di violenza e femminicidio, a Vibo la presentazione del libro di Maria Concetta Preta

Appuntamento in programma presso “Il salottino” per un evento in grado di coniugare arte, musica e cultura

Storie di violenza che impongono una riflessione sulla società, sull’educazione dei giovani e dei genitori. Gli ultimi episodi di cronaca, il continuo susseguirsi di femminicidi, scuotono le comunità. Anche Vibo Valentia è chiamata a fare la propria parte. Diverse sono le iniziative che si stanno mettendo in campo in occasione della Giornata internazionale contro il femminicidio. Tra queste, l’appuntamento a “Il salottino” di Vibo città antica. In tale contesto, la scrittrice e docente Maria Concetta Preta presenta “Rosaria, detta Priscilla, e le altre – Storie di violenza e femminicidio”. Il libro è edito dalla casa Meligrana. Le donne raccontate dall’autrice sono persone forti, che combattono una battaglia antica e sempre attuale: quella contro gli uomini, incapaci di ricambiarle e di confrontarsi col loro rifiuto. Personaggi che, alla stregua di eroine tragiche, lottano e non si arrendono se non di fronte alla forza e alla morte. L’evento si terrà il 25 novembre dalle ore 17.00 e sarà coordinato da Alessandra Scriva. A fare da cornice, il reportage a cura di Ivan Fiorillo e le musiche di Stefano Condoleo. I saluti verranno invece affidati al professor Mimmo Grillo. In programma anche una esposizione di quadri “Oltre il velo e Medusa”. Sarà presente l’artista Caterina Rizzo.

