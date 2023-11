Soriano, gli studenti dello Scientifico discutono dei tanti volti del femminicidio

Sensibilizzare le persone sull’esistenza di diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale, è stato uno degli obiettivi che ha catturato l’attenzione del pubblico presente nella sala consiliare del Comune di Soriano Calabro, in occasione di un convegno contro la violenza sulle donne promosso dal Liceo scientifico “N. Machiavelli”. Durante la manifestazione “I troppi volti del femminicidio” si è infatti discusso di violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica, mettendo in evidenzia come il controllo esercitato su una donna non scaturisce solamente dalla forza fisica, ma anche dalla volontà di controllare e limitare la sua libertà personale in tutti i sensi, con lo scopo di isolarla e lederne la dignità. Protagonisti dell’ incontro sono stati gli studenti che, partendo dalle riflessioni in chiave filosofica, storica, sociologica e letteraria, spaziando da Socrate a Simone de Beauvoir fino a Oriana Fallaci, – coordinati dalle docenti Maria Teresa Daffinà e Marzia D’Ambrosio – hanno espresso il loro pensiero frutto di una più ampia analisi evidentemente affrontata tra i banchi di scuola, in ordine ai retaggi della società patriarcale, al fenomeno della violenza contro le donne e al suo retaggio culturale, all’aberrante protervia del fenomeno criminale tristemente pervasivo nel nostro territorio. Le analisi effettuate e gli approfondimenti che ne sono scaturiti hanno riscontrato il plauso degli ospiti intervenuti. L’evento è stato aperto dalla dirigente scolastica Tiziana Furlano la quale ha fortemente voluto il convegno, dimostrandosi molto sensibile a questi temi dalla stessa considerati “fondamentali e altamente formativi per gli studenti”, in seguito è stato letto un messaggio in merito al tema della dottoressa Franca Falduto, responsabile regionale delle consulte studentesche; sono intervenuti il Commissario Perri della polizia di Stato di Serra San Bruno, Sabrina Garofalo, sociologa, ricercatrice e autrice del libro “Donne violenza e ‘ndrangheta. Metodi, storie e politiche, Stefania Figliuzzi, avvocatessa, presidente dell’associazione “Attivamente coinvolte” e consigliera nazionale di D.I.R.E, Vincenzo Chindamo, fratello di Maria Chindamo, vittima innocente di ‘ndrangheta, e il sindaco di Sorianello, Sergio Cannatelli. A moderare l’incontro è stata Maria Joel Conocchiella, referente provinciale di Libera Vibo.

