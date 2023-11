“Dall’Amore alla Violenza”, a Vibo un incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, attraverso la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza. In preparazione dell’evento, l’Associazione di promozione sociale “Attivamente Coinvolte”, in collaborazione con il CSV Calabria Centro, Il Forum Terzo Settore della provincia di Vibo Valentia e l’Istituto Superiore “De Filippis – Prestia” di Vibo Valentia, ha organizzato per gli studenti, giovedì 16 novembre 2023, alle ore 11:00, nell’aula magna dell’Istituto Superiore, un incontro di sensibilizzazione sul tema, dal titolo: “Dall’Amore alla Violenza”. Saranno relatori dell’evento la dottoressa Lorena Maria – psicologa e l’avvocato Stefania Figliuzzi – presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Attivamente Coinvolte”. Porteranno i loro saluti Maria Francesca Durante – dirigente scolastico dell’IIPS De Filippis – Prestia di Vibo Valentia, Guglielmo Merazzi – presidente del CSV Calabria Centro, Giuseppe Conocchiella – portavoce del Forum TS di Vibo Valentia. Moderatore dell’evento sarà Maurizio Greco – coordinatore della sede di Vibo Valentia del CSV Calabria Centro.

