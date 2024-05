Serie D | Allo stadio “Luigi Razza” la sfida tra Vibonese e Licata – Diretta

Tutto pronto allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia per la partita di calcio del campionato di Serie D tra la Vibonese e il Licata. I padroni di casa si presentano alla gara con la sicurezza di giocarsi i play off avendo già ottenuto il terzo posto in classifica. Dopo la sconfitta in casa contro il Siracusa, la Vibonese ha superato nell’ultimo incontro il Portici in trasferta grazie alla rete di Terranova. Con il terzo posto in tasca, la Vibonese punta ora a terminare il campionato con una vittoria per poi pensare ai play. Il Licata arriva all’incontro avendo incassato la vittoria per 3 a 1 contro il Castrovillari attestandosi così all’undicesimo posto. importante. Nelle ultime quattro sfide tra Vibonese e Licata, la Vibonese vanta una vittoria nel 2022, mentre il Licata ha vinto nel 2023, due invece i pareggi. Il direttore di gara è Alessandro Recchia di Brindisi, assistenti: Riccardo Trionfante di Torino e Lorenzo De Giulio Nichelino. Fischio di inizio alle ore 15:00. Le formazioni: Vibonese (4-3-3): Del Bello; Onraita, Ciotti, Baldan, Malara; Straropoli, Anselmo, Iuliano; Gaeta, Tandara e Convitto. Allenatore: Buscè

Licata (4-3-3): Perkons; Calaiò, Murgia, Cappello; Giannone, Haberkon, Rotulo, Minacori, Orlando; Padalino, Lanza. Allenatore: Romano

AGGIORNAMENTO, RISULTATO FINALE: Vince la Vibonese per 4 reti a 2. MARCATORI: 2′ Borgia, 19′ e 35′ Tandara, 22′ Pino, 30′ Terranova, 60′ Murgia

