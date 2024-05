Vibo Marina, viola il divieto di avvicinamento e aggredisce moglie e suocera: arrestato

È tornato a casa nonostante il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto, si sarebbe fatto aprire dalla figlia e una volta all’interno avrebbe aggredito moglie e suocera, procurando loro lesioni giudicate guaribili in un mese. Per questi motivi a Vibo Marina un uomo è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione. La pattuglia è giunta immediatamente sul posto procedendo all’arresto del presunto autore per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalle persone offese.

L’uomo è stato rintracciato poco distante dal luogo dell’aggressione. L’arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, che ha dato disposizioni alle forze di polizia, durante alcune conferenze in tema di “codice rosso” e tutela delle vittime vulnerabili, è scritto in una nota dei carabinieri, ha voluto sottolineare «l’importanza dell’operato dei militari della Stazione di Vibo Marina il cui intervento tempestivo ha permesso di assicurare alla giustizia un individuo pericoloso, garantendo la sicurezza alle vittime».