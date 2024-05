Nuovo ospedale di Vibo in stand-by, la coalizione progressista scende in piazza

Che fine ha fatto la costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia? Che ne è stato dell’apertura dei cantieri, che la destra a ogni livello istituzionale, nei mesi scorsi, dava per imminente? Che fine hanno fatto i mille progetti e le risorse milionarie messi a disposizione per realizzarlo? Sono alcuni dei quesiti che la coalizione Progressista per Enzo Romeo sindaco porrà all’attenzione dell’opinione pubblica in occasione di un sit-in in programma il 6 maggio davanti al nosocomio cittadino. Per il gruppo: «Tutto si è risolto nell’ennesimo annuncio e nell’ennesimo impegno disatteso. Una costante per le forze di destra. Con che faccia costoro ora si ripresentano agli elettori per chiederne il voto? Siamo stanchi di queste prese in giro e per questa ragione ci ritroveremo lunedì pomeriggio, 6 maggio alle 18, davanti allo Jazzolino per un presidio di protesta. La manifestazione – anticipa la coalizione – è aperta alle associazioni e a tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti della sanità vibonese. Battiamoci insieme per il nuovo ospedale e per una buona sanità».

