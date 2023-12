Nuovo ospedale di Vibo: non più solo strade e rotonde, a gennaio si inizia a costruire l’edificio

La costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia è stata al centro della Terza commissione sanità che si è riunita ieri. Il presidente dell’organismo Pasqualina Straface ha fatto il punto sui lavori in corso che prevedono «la realizzazione di uno stralcio esecutivo urgente delle opere esterne che comprendono la cantierizzazione, il movimento terra, le opere idrauliche per la messa in sicurezza dell’area. Opere già partite per un importo di circa 15 milioni di euro. Il progetto esecutivo dell’edificio ospedaliero, invece, è ancora in fase di verifica e dovrebbe sbloccarsi con l’inizio lavori entro il gennaio 2024». Passi avanti, dunque per la realizzazione di un’opera attesa da oltre venti anni. È toccato quindi all’ingegnere Pasquale Gidaro, del settore Edilizia sanitaria e investimenti tecnologici della Regione Calabria analizzare la situazione per la struttura di Vibo Valentia. Per la sottoscrizione del contratto di concessione si deve tornare al lontano 2014: gran parte dei ritardi ruota attorno alla necessità di prevedere interventi di tutela dopo il sequestro dell’area per paventati rischi di natura idrogeologica. «Soltanto nel 2022 – secondo l’excursus di Gidaro – arrivano l’approvazione del progetto definitivo e la fissazione della copertura finanziaria. Il lento avanzamento delle procedure, secondo la sintesi del tecnico, porta l’iter a sbloccarsi nel 2023: a febbraio viene consegnato il progetto definitivo, la cui rivisitazione arriva nel mese di dicembre.

LEGGI ANCHE: Sanità, Occhiuto: «Ok a proroga dl Calabria. Sbloccati fondi per i nuovi ospedali»

Ripartiti i lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo – Video

Nuovo ospedale di Vibo Valentia, dopo 19 anni ripartono i lavori – Video