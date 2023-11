Trova la forza di dire “io”: la campagna Diemmecom contro la violenza sulle donne -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la società editoriale Diemmecom ha scelto di lanciare un potente messaggio: “io dico no alla violenza sulle donne”. La parola “io” diventa il fulcro della campagna e accomuna tutte le donne che vogliono e che hanno superato la violenza, trovando il coraggio di andare avanti. Attraverso la realizzazione di uno spot abbiamo voluto simboleggiare la forza delle donne che hanno superato situazioni di violenza, invitando tutte le vittime a non tacere e a non subire. La diversificata diffusione della campagna su vari canali (Outdoor, DOOH, Tv, Airport, Web, Social e Addressable Tv) amplifica la sua portata, raggiungendo una vasta audience e invitando le persone a riflettere sulle proprie azioni e ad agire in modo più consapevole verso questo problema sociale. Gli obiettivi principali della campagna sono la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la diffusione di un messaggio di speranza e cambiamento, e la promozione di una maggiore consapevolezza sul tema della violenza contro le donne. Un problema sociale che non è limitato da confini generazionali o età e richiede un impegno diffuso per essere affrontato efficacemente. Per la preziosa partecipazione alle riprese dello spot si ringrazia: Bibiana De Cristofaro (donna protagonista dello spot), Alessia Mandaradoni, Raffaella Marzano e Rita Manco. Grazie per essere state parte integrante di questa campagna che si impegna a dire fermamente no alla violenza contro le donne.

Un appello alla consapevolezza e all’azione

La violenza contro le donne continua a essere un triste e persistente problema nella nostra società. Ogni giorno, in tutto il mondo, donne di ogni età, cultura, e background socio-economico affrontano abusi fisici, psicologici e sessuali. Queste forme di violenza non conoscono confini e possono manifestarsi in molteplici contesti, dalle relazioni intime alle sfere pubbliche. È inaccettabile che le donne debbano vivere nel timore di essere vittime di violenza, dovendo costantemente lottare per sentirsi al sicuro nei propri spazi. È necessario, dunque, unire le forze come società per affrontare questa ingiustizia persistente: a livello legislativo, istituzionale e individuale. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nel promuovere una società più equa, giusta e sicura per tutti.