Asp di Vibo, i sindacati contestano Piscitelli: «Numeri fabbisogno errati, mancano oltre 100 operatori e i pazienti sono a rischio»

Le Organizzazioni sindacali di categoria, attraverso un comunicato stampa congiunto esprimono serie preoccupazioni riguardo alla carenza di personale infermieristico e di altro tipo presso l’Asp di Vibo Valentia, confutando le ultime affermazioni del commissario Piscitelli. Fp Cgil, Fp Cisl, Uilfpl, Nursingup, Fials e Nursind contestano la metodologia di calcolo del fabbisogno di personale, sostenendo che i dati ufficiali siano errati e che il numero di lavoratori mancanti sia significativamente più alto di quanto dichiarato. «Desideriamo fare alcune osservazioni – scrivono – in risposta alle recenti dichiarazioni rilasciate dal commissario Piscitelli riguardanti la carenza di personale infermieristico presso l’Asp di Vibo Valentia. In primo luogo, smentiamo categoricamente che vi siano ancora esuberi di personale. L’esonero menzionato da sua eccellenza Piscitelli risulta ampiamente superato dal DCA n. 12 del 22/01/2025, in cui è evidente la grave mancanza di personale necessario».

«In seguito alla riunione del 3 luglio scorso, durata 6 ore – precisano i sindacati -, siamo riusciti a ottenere l’assegnazione di ulteriori 15 infermieri, oltre ai 20 già accettati. Tuttavia, abbiamo riscontrato che il direttore amministrativo e il dirigente delle Risorse umane hanno contestato la metodologia di calcolo del fabbisogno di personale, come delineato nel DCA 192 del 2019. Durante tale incontro, abbiamo dimostrato che i dati forniti agli uffici competenti contengono errori significativi; a nostro avviso, mancano all’appello oltre 57 infermieri, più di 30 oss, e anche più di 19 operatori tecnici, oltre a una carenza di personale amministrativo. Riguardo al reclutamento del personale infermieristico, riteniamo che il commissario abbia interpretato erroneamente la situazione».

«La delibera n. 306 del 02/07/2025, redatta dal dirigente del personale, è formulata in maniera restrittiva, limitando le possibilità di assunzione. A tal proposito, ribadiamo la nostra proposta avanzata ad aprile 2025 riguardante l’assunzione a tempo determinato per un periodo di 6 mesi, per offrire maggiore flessibilità e attrattività per gli infermieri. Infine, riteniamo indispensabile una revisione delle attuali figure dirigenziali che gestiscono queste problematiche. Chiediamo pertanto che il prefetto Piscitelli consideri seriamente la possibilità di una ristrutturazione a livello dirigenziale, in quanto le decisioni attuali, a nostro avviso, stanno causando danni significativi ai pazienti e ai cittadini dell’intera provincia di Vibo Valentia. Ci aspettiamo una risposta e un dialogo costruttivo su queste questioni cruciali ma soprattutto che gli impegni presi vengano mantenuti per il benessere della nostra comunità».