Violenza di genere, a Vibo prevenzione e sensibilizzazione con le iniziative del Club rotary Hipponion

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono state numerose le iniziative realizzate in città e non solo, sia dal mondo politico che da quello associazionistico. Anche il Club Rotary Hipponion Vibo Valentia, Distretto 2102 Italia ha voluto esprimere il suo pensiero sull’importante tematica, partendo dal concetto che non si può parlarne solo nella settimana dedicata, ma bisogna farlo sempre affinché le donne non si sentano mai sole. Proprio per questo, grazie alla disponibilità del sindaco Maria Limardo, ha pensato di porre l’accento sul ruolo e sul valore femminile nella società educando al rispetto e alla riflessione, rivestendo il piano seduta di una panchina installata su Corso Vittorio Emanuele III nei pressi della Prefettura con un messaggio di sensibilizzazione. «Sarà un modo per ricordare che il femminicidio e la violenza sulle donne di tipo fisico, psicologico, economico non devono più esistere – ha dichiarato il presidente del Club Teresa Saeli – Inoltre sarà un invito alle donne che si trovano in difficoltà a chiamare il numero nazionale 1522, riportato sulla seduta stessa. Non sono sole e non devono temere di ribellarsi e chiedere aiuto». La scelta del luogo della panchina rafforza, poi, il messaggio della presenza dello Stato, che ha promosso la campagna del numero di pubblica utilità, tenendo alta l’attenzione per non dimenticare una delle piaghe sociali ormai sempre più attuali. L’inaugurazione avverrà martedì 28 novembre alle ore 11 con la partecipazione del governatore del Rotary Distretto 2102 Franco Petrolo, del sindaco Maria Limardo, del presidente Club Rotary Hipponion Vibo Valentia Teresa Saeli e delle Istituzioni, salvo condizioni atmosferiche avverse. L’impegno sul territorio del Club Rotary Hipponion Vibo Valentia continuerà, inoltre, giovedì 30 novembre quando, dalle ore 9 alle 19, presso la sede Lilt di via Terravecchia, si svolgerà l’evento “Prevenire per sconfiggere”, Giornata di prevenzione per i tumori al seno, tiroide e pelle. Le visite di prevenzione saranno gratuite, basterà prenotarsi, dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, chiamando i numeri 0963-547107 e 350-9027493. Gli screening saranno eseguiti dagli specialisti Mina Madeo, endocrinologa, Nunzia Bartolotta, dermatologa, e Maria Grazia Santagata, medico coordinatore Lilt. Sarà l’occasione per sensibilizzare il territorio sulla necessità della prevenzione e sui corretti stili di vita da seguire. Verrà anche distribuito del materiale informativo inerente le tre specifiche patologie.

