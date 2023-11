Lotta alla violenza di genere: l’impegno del network Diemmecom-LaC

VIDEO | Pochi giorni fa è partita la campagna di sensibilizzazione per combattere la violenza sulle donne ma si tratta solo dell'ultima iniziativa in ordine di tempo del gruppo editoriale

di Rossella Galati

“Io non ho paura”. L’ultima campagna di LaC per il sociale – che stasera troverà compimento pieno con una puntata speciale dedicata al contrasto dei femminicidi e contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne – rappresenta solo un tassello del mosaico che il Network da tempo, con pazienza, va componendo per sostenere in modo concreto e consapevole il percorso che vede impegnate le istituzioni sociali di prima linea a tutela delle libertà e dei diritti di ognuno. L’impegno dispiegato dalla Diemmecom affonda le radici nel tempo e attraversa senza timori e con grande slancio solidaristico terreni minati, i campi cioè delle piaghe sociali e delle sofferenze dei più deboli. Il progetto LaC per il sociale voluto dall’editore Domenico Maduli, del resto, ha una sola finalità: che ciascuno assuma le proprie responsabilità nei confronti di chi ci sta di fronte e anche di fianco, offrendo un sostegno vero nei momenti di maggiore difficoltà. CONTINUA A LEGGERE QUI: Libertà, diritti e lotta alla violenza di genere: prosegue l’impegno del network Diemmecom-LaC