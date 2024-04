Comunali a Vibo, il candidato a sindaco Cosentino: «Darò un volto nuovo alla città» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Il candidato del centrodestra Roberto Cosentino ha presentato questa mattina il programma elettorale alla platea di sostenitori che hanno affollato la sede del suo comitato sita su corso Vittorio Emanuele III.

«Il programma non è una lista della spesa – ha esordito – ma l’impegno a dare un nuovo volto a questa città, per renderla più viva e solidale, una comunità capace, competente e responsabile». Il dirigente della Regione Calabria, scelto da Forza Italia per tentare di raccogliere il testimone del sindaco uscente Maria Limardo, ha quindi spiegato i suoi obiettivi, partendo dal claim della sua campagna: “Oltre”. «Con “andiamo oltre” vogliamo offrire una visione dinamica di un territorio capace di assumersi le responsabilità delle scelte, capace di vedere le cose che vanno, ma anche ciò che non va e di andare oltre, con ambizione». Quell’ambizione che lo ha spinto ad accettare la candidatura: «La mia – ha ribadito – non è stata una scelta di opportunità, ma l’impegno a dare alla città la possibilità di crescere».

Poi il riferimento ai suoi avversari: Enzo Romeo per il centrosinistra e Francesco Muzzopappa per il polo di centro: «Mi entusiasma il confronto con i miei competitor che per me è fonte di stimolo e mi auguro che la campagna elettorale avvenga nei modi giusti». Alla sua prima esperienza politica, Roberto Cosentino, sostenuto dalle forze politiche che hanno governato la città negli ultimi anni, ha ribadito: «Da quando esiste l’elezione diretta, nessun sindaco uscente è stato ricandidato alla guida della città. Questo per sfatare l’attenzione che si dà alle categorie di centrodestra e centrosinistra. La mia ambizione – ha spiegato – è quella di essere eletto il 10 giugno e magari essere l’unico e il nuovo sindaco anche tra cinque anni».

