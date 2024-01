Esami di Stato, le materie della seconda prova: greco al Classico e matematica allo Scientifico

Greco al Liceo classico, matematica al Liceo scientifico. Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2024, secondo quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Per gli altri indirizzi: Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”. L’Esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione prevede: una prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 19 giugno 2024; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Il colloquio ha poi l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Le Commissioni d’esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e da tre interni all’istituzione scolastica.

