Alla scuola Agazzi di Vibo il libro “La chiave assente” scritto da Angela Crudo

Sabato 27 gennaio, alle ore 17:00, nell’Auditorium della scuola Agazzi di Vibo Valentia è prevista la presentazione del libro “La chiave assente”, scritto da Angela Crudo. Oltre all’autrice interverranno Giovanni Ielo (direttore della scuola), Nicola Rombolà (docente e autore della prefazione del libro) e Carla Piro (avvocato). Parteciperà anche Gianni Colarusso (nella veste di voce recitante). La scelta della sede ha una ragione affettiva per l’autrice, in quanto è proprio nella suddetta scuola che Angela Crudo muove i suoi primi passi da insegnante, come ricorda in un passo del libro: «Allora pensai che sarebbe bastato richiamare alla mente quei primi meravigliosi anni alla scuola Agazzi, quando senza alcuna esperienza iniziai a fare l’insegnante». Il libro, con sottotitolo “Note senza accordi in tre movimenti”, è stato già presentato il 12 dicembre alla Biblioteca comunale. Nell’opera, Angela Crudo, docente di Musica e direttrice dell’Accademia Musikè, racconta l’esperienza di insegnante a partire dai primi anni Ottanta. Il breve memoriale assume anche la forma di un saggio di didattica della Musica. “Quello che emerge è soprattutto un’autobiografia dell’anima. E in poche pagine l’autrice – spiegano gli organizzatori dell’evento -, con uno stile originale, richiamandosi esplicitamente alla struttura di una composizione musicale con i classici tre movimenti, condensa diversi messaggi esistenziali e riflessioni sulla vita. A fare da musa ispiratrice è la musica a cui Angela Crudo ha dedicato e dedica la sua storia umana e artistica come chiave misteriosa e meravigliosa, non solo di carattere estetico, ma anche esistenziale”.

