Briatico, il Comune cerca volontari per la gestione della biblioteca

Il Comune di Briatico

Il Comune di Briatico ha diramato un avviso pubblico per individuare volontari da inserire nella gestione della Biblioteca comunale. Più in dettaglio, l’amministrazione spiega: «Dovendo procedere alla sistemazione della Biblioteca e garantirne il successivo funzionamento, siamo alla ricerca di cittadini volontari, appassionati di arte e cultura, da inserire nell’organizzazione del servizio e nell’accoglienza durante gli orari di apertura al pubblico». L’obiettivo «è quello di formare un team di collaboratori che, a titolo totalmente gratuito e su base volontaria, possano contribuire anche alla promozione di eventi culturali a livello territoriale con la partecipazione di istituzioni scolastiche, associazioni culturali ed enti vari». L’intento è quello di restituire alla comunità il polo culturale, rivitalizzare i locali del centro polifunzionale e al contempo accrescere in adulti e bambini la passione per la lettura. Come già auspicato dal sindaco Lidio Vallone, l’idea è quella di rendere la struttura un centro culturale vivo, a disposizione di artisti, scultori, pittori. Ad arricchire il patrimonio librario, anche decine di donazioni giunte nella cittadina costiera dopo gli appelli da parte della compagine amministrativa. I testi sono stati regalati da semplici cittadini, ma anche scrittori e amministratori. Si tratta di un progetto molto sentito a Briatico. Anni fa, padre Maffeo Pretto aveva realizzato una biblioteca ma una volta andato via, l’immenso patrimonio librario aveva trovato diversa allocazione.

