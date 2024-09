Briatico omaggia Lombardi Satriani: ecco tutti i vincitori del Premio dedicato all’indimenticato antropologo

Piazza IV Novembre, a Briatico, ospiterà sabato 7 settembre, alle 18.45, la cerimonia di premiazione dei poeti vincitori e finalisti della II Edizione del premio poetico – letterario internazionale “Luigi Maria Lombardi Satriani”. Si tratta di un Premio prestigioso, curato nei dettagli del presidente e direttore Michele Petullà, dedicato alla figura di Luigi Maria Lombardi Satriani, fine intellettuale, insigne antropologo e poeta, influente accademico, considerato tra i più autorevoli studiosi di antropologia del suo tempo, grande protagonista degli studi riguardanti il Sud, il folklore, le culture e le tradizioni popolari.

Nel ricordo di Lombardi Satriani

I dettagli sono contenuti in una nota stampa dei promotori nella quale si fa presente: «L’iniziativa, oltre che ricordare e tenere alto il nome di questo illustre figlio di Briatico e della Calabria, ha come finalità anche quella di promuovere la cultura poetica e letteraria nonché la conoscenza e l’immagine del nostro territorio, con il suo grande patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico».

Il Premio – istituito nel 2023 – è indetto e organizzato dal Comune di Briatico – fortemente voluto e sostenuto particolarmente dal sindaco Lidio Vallone, e dal vice-sindaco e assessore alla Cultura, Mariateresa Centro –, in collaborazione e sinergia con l’Associazione intersezioni culturali, presieduta da Michele Petullà, e la Pro Loco, presieduta da Michele La Piana.

A valutare le opere, si sottolinea nel comunicato, è stata una Giuria composta da otto membri provenienti dal mondo della cultura, della letteratura e della scrittura, della poesia, del giornalismo: l’avvocato e scrittore Domenico Sorace (presidente), i professori Ines Calafati, Rosario Carbone, la professoressa e poetessa Marcella Mellea – tutti e quattro vibonesi –, la professoressa e giornalista Giusy Capone (Napoli), la professoressa e poetessa Elisabetta Petrolati (Roma), la professoressa e poetessa Francesca Piovesan (Pordenone), il professore e scrittore italo-svizzero Carlo Simonelli (Svizzera).

A presentare e condurre la cerimonia saranno l’avvocato Daniela Primerano e Michele Petullà. La parte musicale sarà curata da Rosario Carbone (chitarra e voce). Nel corso della serata saranno premiati i poeti e autori vincitori e finalisti del Premio. Tra essi ci saranno poeti e autori della provincia vibonese e delle altre provincie calabresi, ma anche provenienti da altre regioni italiane – Lazio, Lombardia, Sardegna, Campania, Puglia, Sicilia – ed anche dall’estero.

I premiati

In particolare, saranno premiati, con trofei e targhe, i vincitori della sezione A (Poesia a tema libero):

Alessia Tarantino (Wettingen – Svizzera),

Isabella Esposito (Roma),

Bruno Berlingieri (Vibo Valentia),

Paola Bonadies (Cosenza),

Giovanna Vecchio (Argusto – Catanzaro),

Paolo Bruno (Reggio Calabria);

della sezione B (Poesia per la Pace):

Caterina Landro (Riace),

Angela Maria Malatacca (Castrolibero),

Luisa Di Francesco (Taranto),

Sandra Manca (Sassari),

Patrizia Pipino (Palmi),

Enzo Farina (Vibo Valentia);

della sezione C (Racconti brevi):

Jacopo Grassini (Milano),

Gabriele Andreani (Roma),

Maria Emanuela La Rocca (Zungri),

Alessandra D’Agostino (Lamezia Terme),

Paolo De Nardo (Roma);

la poetessa iraniana Elham Hamedi – Premio speciale “Intersezioni Culturali – Dialoghi di Pace” per la poesia – e il poeta e scrittore palestinese Odeh Amarneh – Premio speciale “Intersezioni Culturali – Dialoghi di Pace” per la poesia e la narrativa –; saranno consegnati, infine, i Diplomi di “Merito poetico” ai poeti che, pur non vincitori, si sono comunque distinti per la qualità delle ore opere.

Nel corso della manifestazione ci sarà poi un momento particolarmente importante, che vedrà come protagonisti due ospiti illustri: Maria Agostina Cabiddu, eminente costituzionalista, e il professor Damiano Silipo, insigne economista vibonese. A loro sarà conferito il Premio Cultura alla Carriera “Luigi Maria Lombardi Satriani”. Da precisare che, nel corso della mattinata, i due ospiti saranno protagonisti, in qualità di relatori, di un convegno su “Premierato e Autonomia differenziata” – organizzato sempre nell’ambito del Premio –, che si terrà presso l’aula magna del Liceo classico “M. Morelli” di Vibo Valentia, con inizio alle ore 10:00.

La mostra

La cerimonia di premiazione sarà preceduta dall’inaugurazione – da parte delle autorità istituzionali cittadine e degli organizzatori del Premio –, di una mostra fotografica su Briatico, a cura del briaticese Giuseppe Albanese, e di una mostra d’arte animata da diversi artisti – pittori e scultori – della provincia di Vibo Valentia, che faranno da corollario e cornice alla premiazione dei poeti e si protrarrà per tutta la serata. Questi gli artisti protagonisti della mostra: Amalia Alia, Alfredo Campagna, Vera Console, Corradino Corrado, Antonella Di Renzo, Tonino Gaudioso, Enzo Liguori, Tania Marino, Susana Montesano, Alberto Polistena e Antonello Russo.

Briatico letteraria

Luigi Maria Lombardi Satriani

Nel corso della manifestazione, inoltre, sarà presentato ufficialmente il secondo volume di BriaticoLetteraria: poesie, luoghi e racconti. Il volume – curato da Michele Petullà ed edito dalla Casa Editrice vibonese Libritalia –, non è una semplice antologia poetica. Il lavoro, oltre a raccogliere le opere vincitrici, finaliste e selezionate del Premio, contiene un’approfondita Prefazione da parte del curatore, dal titolo emblematico “Un viaggio tra sentimenti, versi di pace e senso dei luoghi” e una puntuale presentazione a firma del presidente di Giuria, l’avvocato Domenico Sorace. Dello stesso curatore, inoltre, sono un immaginario “Dialogo poetico-esistenziale tra un poeta e un antropologo sul tema della pace” e una riflessione su “Il senso dei luoghi: vivere e raccontare i luoghi dell’anima”.

Sono presenti, poi, un brano a firma di Elisabetta Petrolati – poetessa romana e componente di Giuria – su “Poesia e Pace: quale correlazione oltre le parole?” e un brano a firma della prof.ssa Marcella Mellea – poetessa vibonese e componente di Giuria – su “La Pace nella Poesia: un viaggio attraverso le parole dei poeti”. Vi sono infine le motivazioni del Premio Cultura alla Carriera conferito a Maria Agostina Cabiddu e Damiano Silipo, e la composizione della Giuria, con un breve curriculum culturale di ogni singolo giurato. Il volume sarà donato in omaggio a tutti i poeti premiati presenti alla manifestazione, ai componenti di Giuria e agli ospiti della Cerimonia di premiazione, e sarà successivamente presentato al pubblico e utilizzato come strumento di promozione del territorio e del Premio stesso.

Il Premio gode del patrocinio culturale di importanti istituzioni culturali, come WikiPoesia – il più grande portale enciclopedico dedicato alla poesia e ai poeti – l’Università della Calabria, la Fondazione Carical, la Biblioteca Calabrese di Soriano Calabro, la Rivista di Cultura & Società “Agire Sociale News” e la Fondazione “Pina Alessio Onlus”.