A Briatico torna il progetto Un libro al mese: apre la rassegna la scrittrice Liuzzo

Il 26 settembre tornano le attività del primo progetto italiano di cultura diffusa extraterritoriale “Un libro al mese: Visti da vicino”, una rassegna dedicata alla letteratura e alle tradizioni demo-etno-antropologiche, promossa dall’associazione L’Isola che non c’è Aps. «Questa decima edizione – hanno fatto sapere gli organizzatori in una nota – si preannuncia ricca di eventi e ospiti di spicco, confermando l’impegno dell’associazione nella valorizzazione della cultura e del patrimonio locale». Ad aprire la rassegna sarà la scrittrice italo-venezuelana America Liuzzo, che presenterà il suo libro “Le Memorie di Abele. Florilegio dell’Olmo laurentino”, edito da Il Pettirosso.

Appuntamento a Briatico

La Liuzzo, ingegnere geologo di origine reggina, è tornata a Briatico in età adulta, impegnandosi attivamente nella promozione del territorio e nella valorizzazione dell’Aspromonte. «La sua profonda connessione con la sua terra emerge chiaramente dai suoi scritti e dal progetto per il recupero della memoria territoriale, che ha portato alla creazione del “Museo Laurentino”». Accanto a lei, nella giornata di apertura, ci sarà Roberto Romano, «giovane commercialista e “cercatore di alberi”, che dialogherà con la scrittrice, arricchendo l’incontro con la sua passione per la natura. L’evento – hanno sottolineato – si svolgerà al Centro polivalente di Briatico e sarà inaugurato dal sindaco Lidio Vallone che sottolineerà l’importanza di iniziative culturali che rafforzano il legame tra identità locale e narrazioni individuali».

L’iniziativa a Vibo

Il giorno successivo, «il ciclo di eventi si sposterà a Vibo Valentia, dove il già luogotenente dei carabinieri Cosimo Sframeli terrà una conferenza a palazzo Marzano. In un contesto privato, Sframeli presenterà il suo libro “A ‘ndrangheta. Evoluzione e forme di contrasto”, pubblicato da Falzea Editore, in cui racconterà la sua esperienza diretta nei difficili anni dei grandi sequestri e della perdita delle “regole” che garantivano la sicurezza della popolazione. A fargli da introduzione sarà Concetta Silvia Patrizia Marzano, presidente de L’Isola che non c’è Aps e ideatrice della rassegna, che metterà in luce l’importanza della testimonianza e del confronto in un contesto socioculturale complesso come quello calabrese».