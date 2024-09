Briatico investe 24mila euro per la sicurezza lungo la costa: 9 punti di videosorveglianza e un drone in arrivo per l’estate prossima

Il Comune di Briatico ha avviato l’appalto per il progetto “Spiagge sicure 2024”, l’iniziativa da 1,5milioni di euro del ministero dell’Interno, mirata a garantire la sicurezza dei visitatori e dei residenti lungo la costa, implementando un sistema di videosorveglianza e potenziando le tecnologie di monitoraggio. Nello specifico il progetto per Briatico, redatto dal comandante della Polizia locale Antonio Fortuna, prevede l’installazione di nove punti di videosorveglianza in aree strategiche, insieme all’acquisto di un drone e di relativo smartphone per la centrale operativa.

Questi strumenti aiuteranno le autorità locali a garantire un controllo più efficace e tempestivo delle spiagge, in previsione della stagione turistica 2025. Ad occuparsi dell’installazione delle videocamere, della gestione e assistenza software e la videotrasmissione sarà la ditta Rimediando srl di Sorianello per un importo complessivo di circa 24mila euro. Data la rilevanza del progetto e la necessità per l’ente di attivare le misure di sicurezza nel minor tempo possibile, il Comune ha scelto di procedere attraverso la trattativa diretta sulla piattaforma MePa, per un affidamento più snello e veloce rispetto alle procedure di gara tradizionali.