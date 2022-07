Comune di Briatico: due consiglieri si dimettono mentre il figlio del boss lancia accuse a sindaco e Giunta

Costantino Massara

Due consiglieri comunali di minoranza di Briatico, Costantino Massara e Giusy Staropoli Calafati, hanno protocollato in Comune le dimissioni dalla carica. I due non hanno inteso al momento rendere note le motivazioni alla base della decisione. Costantino Massara è stato sindaco della prima amministrazione comunale di Briatico sciolta nel 2001 per infiltrazioni mafiose. E’ stato poi assessore dell’ultima amministrazione (Niglia) sciolta anche questa per infiltrazioni mafiose. Esponente di primo piano in Calabria del movimento politico “Fare” fondato dall’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, Costantino Massara si era ricandidato a sindaco nel settembre del 2020 con la lista civica “Briatico nel cuore”, venendo sconfitto dall’attuale sindaco Lidio Vallone. [Continua in basso]

Giusy Staropoli Calafati

Giusy Staropoli Calafati è invece sorella di Carlo Staropoli, ex presidente del Consiglio comunale nell’amministrazione del sindaco Francesco Prestia poi sciolta per mafia, dimissionario (Carlo Staropoli) il 12 agosto del 2011 e poi assessore con Andrea Niglia sindaco. Anche tale ultima amministrazione (2014) è stata poi sciolta per infiltrazioni mafiose. Già ben prima dell’esito delle ultime elezioni, all’atto della presentazione delle liste, eravamo stati i primi – e gli unici – a sollevare non poche problematiche sul Comune di Briatico chiamato al voto (LEGGI QUI: Mafia, politica ed elezioni a Limbadi e Briatico: gli atti delle inchieste e i candidati)

Nicola Morra

Nei giorni scorsi era stato il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, a sollevare il caso dell’attuale assessore comunale Nicola Mobrici fotografato mentre partecipava al matrimonio fra Martina Accorinti (figlia del presunto boss di Briatico Antonino Accorinti, condannato a 14 anni e 8 mesi in primo grado per associazione mafiosa) e Pietro Polito, quest’ultimo sotto processo in Rinascita Scott per narcotraffico.

A tale intervento di Nicola Morra era seguita una risposta del sindaco di Briatico Lidio Vallone che aveva definito la presenza del suo assessore al matrimonio Polito-Accorinti come una «leggerezza». [Continua in basso]