Il presidente della Provincia ed il sindaco di Vibo interpellati per lo scioglimento del Comune di Soriano

Il Municipio di Soriano Calabro

Luci e ombre nella relazione della Prefettura di Vibo – pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – che ha portato allo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Soriano Calabro per infiltrazioni mafiose. Ci occupiamo oggi di diverse anomalie presenti nella relazione. Iniziamo da un rilievo che viene mosso all’assessore Maria Teresa Primerano ed al Comune di Soriano Calabro. La stessa, stando alla relazione della Prefettura, è infatti cugina di due dei tre giovani rimasti vittime di un incidente stradale avvenuto in data 23 giugno 2019 e che ha sconvolto un’intera regione. Il padre di uno dei tre giovani deceduti viene indicato nella relazione quale «affiliato al locale di ‘ndrangheta di Ariola» con la seguente aggiunta: «evento sovvenzionato dal Comune di Soriano Calabro con….omissis”. [Continua in basso]

L’incidente mortale sulla Trasversale delle Serre

I nomi dei ragazzi e tutto il resto sono omissati e nulla viene detto in più. Non si capisce, dunque, se si contesta al Comune – come pare – di aver pagato (sovvenzionato) le spese per i funerali dei tre giovani deceduti. Se così fosse, ritenere un condizionamento mafioso nel Comune di Soriano o sugli amministratori sol perché l’ente locale ha pagato i funerali di tre giovani morti in un drammatico incidente stradale – che ha avuto vasto eco in tutta la regione proprio per la giovanissima età delle vite spezzate – appare a dir poco eccessivo e fuorviante. Anche perché gli omissis non aiutano neppure a capire chi è il padre di uno dei tre giovani (o meglio di uno dei due cugini omonimi) che viene ritenuto «affiliato al locale di ‘ndrangheta di Ariola». Per la cronaca: il 23 giugno 2019 sono morti in un incidente stradale lungo la Trasversale delle Serre i cugini omonimi Salvatore Farina e Natale Chiera, tutti di età compresa fra i 18 ed i 22 anni. La loro auto è andata a schiantarsi contro un furgone e sono deceduti sul colpo. Un quarto giovane è rimasto gravemente ferito.

Il presidente della Provincia chiamato ad esprimersi su Soriano

Salvatore Solano

La parte della relazione che però sta destando più scalpore e disorientamento è il passaggio dal quale si apprende che il 17 marzo scorso si è tenuta una riunione in Prefettura a Vibo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica chiamato ad esprimersi sullo scioglimento del Comune di Soriano Calabro per infiltrazioni mafiose. Accanto ai vertici provinciali delle forze dell’ordine, al procuratore di Vibo ed a quello aggiunto della Dda di Catanzaro, sono stati chiamati ad esprimersi su Soriano Calabro anche (riportiamo testualmente) «il presidente della Provincia di Vibo Valentia ed il sindaco di Vibo» i quali «prendendo atto delle risultanze dell’attività dell’organo ispettivo, non hanno espresso rilievi rispetto alla prospettata ipotesi circa l’esistenza di condizionamenti criminali sull’amministrazione civica di Soriano Calabro». Ricordiamo che presidente della Provincia e sindaco della città capoluogo fanno parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ora, al di là della correttezza formale o meno in ordine presenza di un presidente della Provincia e di un sindaco quando c’è da decidere lo scioglimento per infiltrazioni mafiose di un altro ente locale (venendo così a conoscenza i due presenti di notizie riservate) ed al di là se esistono o meno dei precedenti al riguardo, ciò che importa ai cittadini è l’aspetto sostanziale: per la prima volta ad esprimersi se vi siano o meno condizionamenti mafiosi in un Comune è stato chiamato un presidente della Provincia che – alla data della riunione, il 17 marzo 2022 – si trovava già rinviato a giudizio da ben cinque mesi per i seguenti reati: turbativa d’asta con l’aggravante mafiosa, estorsione elettorale e corruzione. Salvatore Solano, infatti, quale presidente della Provincia è stato rinviato a giudizio il 20 ottobre 2021 dinanzi al Tribunale di Vibo e si trova tuttora imputato nel processo nato dall’operazione antimafia “Petrol Mafie” (nota anche come “Rinascita Scott 2”) condotta dalla Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri. La Provincia nel settembre dello scorso anno ha inoltre deliberato la costituzione di parte civile dell’ente nello stesso processo (con decreto firmato dall’allora vicepresidente) anche nei confronti del suo presidente (per il reato aggravato dalle finalità mafiose) ed altri imputati accusati di associazione mafiosa fra cui il cugino del presidente (Giuseppe D’Amico, arrestato). Lo stesso Giuseppe D’Amico che risponde in concorso con Solano per gli altri reati (corruzione, estorsione elettorale e turbativa d’asta aggravata dal metodo mafioso). [Continua in basso]