Comune di Soriano e infiltrazioni mafiose: la relazione della Prefettura di Vibo fra luci e ombre

Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale le relazioni (del ministro dell’Interno e della Prefettura di Vibo Valentia) che hanno portato al decreto di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Soriano Calabro per infiltrazioni mafiose. Decreto firmato dal Presidente della repubblica e commissariamento per diciotto mesi. Relazioni – specie quella, più corposa, della Prefettura – piene zeppe di omissis che rendono complicato il lavoro dei giornalisti e non aiutano i cittadini a capire compiutamente la bontà o meno del lavoro svolto dalla Commissione di accesso agli atti. Persino il nome del sindaco – Vincenzo Bartone – risulta omissato per ragioni di riservatezza incomprensibili e che sfiorano il ridicolo quando invece proprio le relazioni di scioglimento dovrebbero avere il massimo grado di pubblicità possibile affinchè siano da guida, monito ed “educazione” alla legalità da parte di una politica spesso distratta e anzi vive e prolifera trincerandosi proprio dietro gli omissis. Fatta questa premessa, andiamo ai fatti elencati che hanno determinato il commissariamento. [Continua in basso]

I fatti contestati al sindaco

L’ex sindaco Vincenzo Bartone

Il 26 maggio 2019 la lista guidata dal sindaco Vincenzo Bartone ha avuto la meglio sullo sfidante Francesco Bartone per soli 72 voti (854 contro i 782 del primo cittadino uscente).

La prima contestazione attiene ai presentatori-sottoscrittori della lista “Rinascita Sorianese”. Per il Viminale e la Prefettura di Vibo si tratta di soggetti “legati direttamente o indirettamente da vincoli familiario da con esponenti della locale criminalità organizzata”. Sul punto, però, sia la relazione del ministro che quella del prefetto non indica i nomi di tali sottoscrittori della lista. Resta da vedere se tale elenco con la spiegazione dei rapporti contrindicati sia stato invece fatto dalla relazione della Commissione di accesso agli atti al momento non disponibile.



Nella relazione della Prefettura viene quindi spiegato che il sindaco Vincenzo Bartone, di professione medico, nel corso della sua attività politica – ed in epoca anche antecedente alle elezioni amministrative del 2019 – si sarebbe avvantaggiato del rapporto instaurato con nove soggetti controindicati. Dalle parti della relazione rese pubbliche, fra questi 9 soggetti si trovano: un soggetto in libertà vigilata, condannato per associazione mafiosa e cognato di un ergastolano ritenuto al vertice del locale di ‘ndrangheta di Ariola e fratello di ulteriore vertice dello stesso locale. I nominativi sono in questo caso facilmente identificabili, atteso che l’unico elemento di vertice condannato all’ergastolo del “locale” di ‘ndrangheta di Ariola è Bruno Emanuele, fratello di Gaetano Emanuele (condannato quale altro vertice del clan) e cognato di Franco Idà che effettivamente è stato condannato per associazione mafiosa (in via definitiva) nel processo “Luce nei boschi”. Gli altri 8 soggetti ritenuti dalla relazione in rapporti con il sindaco Vincenzo Bartone vengono indicati o come stabilmente inseriti nel locale di ‘ndrangheta di Ariola oppure sorvegliati speciali e con precedenti per stupefacenti.

I festeggiamenti per le elezioni

Vengono quindi riportati dalla relazione della Prefettura una serie di episodi annotati dai carabinieri: un incontro del futuro sindaco con quattro soggetti i cui nomi sono omissati; il 10 aprile 2019 altro incontro ad un tavolino del bar fra Vincenzo Bartone ed un soggetto condannato per associazione mafiosa ed in libertà vigilata, più altri due soggetti; l’11 aprile 2019 ancora il futuro sindaco visto al bancone di un bar “conversare amichevolmente” con quattro soggetti controindicati di cui uno avrebbe tentato “di allontanarsi per non farsi scorgere unitamente ai predetti soggetti”; il 27 maggio 2019 i carabinieri hanno invece annotato che a spoglio delle elezioni ormai quasi terminato seguiva una sfilata di auto e su quella del sindaco Vincenzo Bartone una decina di persone sedute anche sul cofano posteriore iniziavano i festeggiamenti e fra loro pure un soggetto ritenuto esponente del “clan dell’Ariola egemone a Soriano”. Con altre auto avrebbero partecipato alla sfilata anche due soggetti ritenuti esponenti della stessa consorteria criminale.



Il sindaco Vincenzo Bartone sarebbe poi arrivato in piazza in compagnia di un soggetto controindicato “il quale, resosi conto di essere stato notato, si abbassava repentinamente ponendosi dietro un’autovettura lì presente e dileguandosi successivamente”. Al corteo dei festeggiamenti avrebbero poi partecipato altre dieci persone ritenute “referenti del clan di Ariola”. Anche in questo caso i nomi sono omissati perché a certe latitudini l’opinione pubblica deve conoscere fatti di rilevante interesse pubblico solo a metà.