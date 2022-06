Morra al prefetto di Vibo: «Indaghi sugli amministratori di Capistrano e sui loro legami compromettenti»

Nicola Morra e il prefetto di Vibo Roberta Lulli

Affondo del presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che sulla propria pagina Facebook – dopo la richiesta ieri di una Commissione di accesso agli atti alla Provincia di Vibo – chiede ora un intervento del prefetto, Roberta Lulli, anche sul Comune di Capistrano dove il 12 giugno scorso è stato riconfermato sindaco Marco Martino di Forza Italia. Il senatore Morra pubblica, a corredo del suo intervento, anche la copia di un Post reso pubblico da Nensy Chimirri, già compagna di Emanuele Mancuso, in cui la donna dialogava con il sindaco Marco Martino il quale mandava alla stessa ed al compagno all’epoca in carcere (giugno 2018) gli auguri per la nascita della loro bambina. [Continua in basso]

Marco Martino

Ecco l’intervento integrale del senatore Nicola Morra pubblicato sulla propria bacheca Facebook:



“Il 12 giugno scorso il sindaco di Capistrano, piccolo centro in provincia di Vibo Valentia, Marco Martino, è stato rieletto primo cittadino.

Il suo nome figura, però, nel capo di imputazione mosso all’attuale Presidente della Provincia di Vibo, Salvatore Solano, sotto processo anche per il reato di estorsione elettorale nell’ambito dell’operazione Petrol Mafie (detta anche “Rinascita Scott 2”) della Dda di Catanzaro diretta da Gratteri. In tale capo di imputazione si legge che il cugino di Salvatore Solano – tale Giuseppe D’Amico (attualmente in carcere per mafia, estorsione e narcotraffico) – informava il futuro presidente della Provincia di «essersi accaparrato per le elezioni provinciali del 2018 anche il sostegno elettorale del sindaco di Capistrano Marco Martino. D’Amico reiteratamente raccomandava al cugino di mantenere un atteggiamento di discrezione ed aveva chiesto la prova fotografica del voto espresso. Prova fotografica che Solano aveva ricevuto anche da Marco Martino, sindaco di Capistrano (Solano: Capistrano ci ha votato…Marco mi ha mandato la foto…il sindaco)». Il sindaco Marco Martino – che a differenza di Solano non risulta indagato – avrebbe quindi violato la segretezza del voto inviando una foto del suo sostegno a Solano in occasione delle Provinciali del 2018, e questo attesta lo stato di sudditanza in cui viene esercitato il cosiddetto diritto di voto in tanti territori del paese!!! [Continua in basso]

Emanuele Mancuso

In data 7 aprile 2021, nel corso del maxiprocesso Rinascita Scott, il collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso (primo e sinora unico collaboratore in seno all’omonimo potentissimo clan della ‘ndrangheta di Limbadi e Nicotera) ha dichiarato in udienza che nel corso di una perquisizione a casa di Giuseppe Navarra di Rombiolo (fra i principali imputati del maxiprocesso) i carabinieri hanno trovato presente pure «il consigliere Claudio Tucci insieme a Salvatore Chimirri, pure lui di Capistrano. In tale occasione è saltato fuori un chilo di hashish, 300 grammi di marijuana, mentre in una botola erano nascosti 800 grammi di cocaina”. Claudio Tucci è stato consigliere comunale di Capistrano nel 2017 in una lista a sostegno del sindaco vincente Marco Martino. [Continua in basso]