Capistrano, premio Renoir al dirigente medico Giovanni Arone

Si svolgerà nei prossimi giorni nel centro della Valle dell’Angitola, l’annuale appuntamento con il Premio Renoir. Indetto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Martino, il premio è giunto alla quinta edizione e premia le eccellenze che esprime il territorio, in particolare Capistrano. Quest’anno a essere premiato sarà il dottor Antonio Giovanni Arone, dirigente medico legione Guardia di finanza, nonché dirigente medico dell’Asp di Vibo Valentia e medaglia d’oro per i 45 anni di carriera ordine medici. Prima di Arone a esser insigniti del premio erano stati: Pippo Callipo per l’imprenditoria, l’artista Franco Natale, il noto cardiologo Enzo Pasceri, docente scientifico in Giurisprudenza Giovanni Pasceri e il procuratore di Vibo Camillo Falvo. Per quanto riguarda la data di premiazione, l’amministrazione comunale sta vagliando alcune proposte, tenendo in considerazione la disponibilità del premiato e gli ospiti che raggiungeranno Capistrano per l’occasione, sicuramente saranno per i giorni della settimana prossima all’indomani del Ferragosto, per non intralciare i festeggiamenti in onore della Madonna della Montagna, in corso di svolgimento.

LEGGI ANCHE: Capistrano: l’incoronazione della statua della Madonna e il restauro dell’altare maggiore – Video

Battiti calabresi, bilancio positivo per il reading musicale promosso a Pizzo – Video

Vibo, Vacantiandu 2023: teatro e storia nella serata dedicata a Plauto al Castello Normanno Svevo