Drapia, il Comune invita le associazioni a collaborare per un’estate ricca di eventi

Il Comune ha lanciato un avviso pubblico rivolto a tutte le associazioni del territorio, invitandole a presentare proposte per l’organizzazione di iniziative culturali, sportive e sociali. «L’obiettivo – hanno fatto sapere dal Municipio – è quello di coinvolgere attivamente la comunità e valorizzare le tradizioni e le eccellenze locali». L’amministrazione comunale si impegna a sostenere economicamente i progetti più interessanti e innovativi, fornendo un contributo per coprire le spese di organizzazione. Tutte le associazioni che operano sul territorio comunale possono presentare all’ente la propria candidatura entro il 6 agosto 2024. Le proposte dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata o consegnate direttamente all’Ufficio del protocollo.

Le proposte saranno valutate in base a diversi criteri, tra cui: originalità e innovatività. Saranno privilegiate le iniziative che presentano idee nuove e originali; impatto sul territorio. Verranno valutati gli effetti positivi delle iniziative sulla comunità e sul territorio; collaborazione tra associazioni. Sarà favorita la partecipazione di reti di associazioni che lavorano in sinergia; qualità del progetto. Verranno valutati l’organizzazione, la fattibilità e la coerenza del progetto. Il contributo comunale potrà essere utilizzato per coprire le spese relative all’organizzazione degli eventi, come ad esempio: compensi per artisti, musicisti, ecc., noleggio attrezzature, allestimenti, ecc., realizzazione di materiale promozionale, campagne pubblicitarie. «Con questa iniziativa – ha fatto sapere il sindaco Alessandro Porcelli – vogliamo coinvolgere attivamente tutti i cittadini e le associazioni del territorio nella vita della nostra comunità. Crediamo che la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale per lo sviluppo del nostro paese».