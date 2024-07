Drapia, torna la navetta per il mare gratuita per residenti e turisti: ecco gli orari

Attivo da oggi fino a domenica 25 agosto (escluse le domeniche e Ferragosto), il trasporto con doppia corsa sarà prioritario per gli over 65

Locandina programma

L’amministrazione comunale di Drapia ha approvato la navetta mare per la stagione estiva 2024. Il servizio, gratuito per residenti e turisti, prioritario per gli ultra sessantacinquenni, sarà attivo per 30 giorni consecutivi, a partire da sabato 20 luglio fino a domenica 25 agosto (escluse le domeniche e Ferragosto). «Siamo felici di poter riproporre anche quest’anno il servizio navetta mare, che ha avuto un grande successo nelle passate edizioni – ha dichiarato il sindaco Alessandro Porcelli -. Si tratta di un’iniziativa importante per promuovere il turismo e la mobilità sostenibile, oltre che per offrire un servizio utile ai nostri cittadini, in particolare agli anziani e a chi ha difficoltà a spostarsi autonomamente».

Il servizio, dal costo complessivo di 4.400 euro, sarà gestito dalla ditta Atena Servizi società cooperativa sociale di Mileto, che si è aggiudicata l’appalto per la seconda volta consecutiva. «L’anno scorso Atena Servizi ha svolto un ottimo lavoro – ha commentato Porcelli -. L’azienda ha dimostrato professionalità, efficienza e attenzione alle esigenze degli utenti, per questo motivo abbiamo deciso di riconfermarla». La navetta effettuerà diverse corse giornaliere, con fermate in tutte le principali località balneari del territorio. Ecco il percorso.

Orari corsa singola, dal 20 luglio al 25 agosto:

Partenza ore 07:50 capolinea Caria, parcheggio piazza Mazzitelli

Ritorno ore 12:50 ingresso Porto turistico di Tropea

Orari doppia corsa, dal 10 al 20 agosto:

Partenza ore 13:30 capolinea Caria, parcheggio piazza Mazzitelli

Ritorno ore 18:30 ingresso Porto turistico di Tropea

Fermate intermedie: Brattirò, piazza Cesare Battisti; Gasponi, fontana; Drapia, piazza IV Novembre.