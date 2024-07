Ripristinata e ripitturata la recinzione dell’asilo comunale di Vibo Valentia

Dopo aver terminato le attività didattiche, che quest’anno sono state prorogate fino al 18 luglio «per andare incontro alle esigenze di tante famiglie», la cooperativa Santa Chiara che gestisce la struttura di Viale delle Accademie Vibonesi, comunica di aver completo il ripristino della lunga recinzione, che è stata anche ripitturata perché completamente arrugginita.

«Ci è sembrato quanto mai opportuno – ha commentato la Responsabile legale della Cooperativa Santa Chiara – rendere più sicuro per i bambini e per il personale questo importante complesso scolastico anche perché decentrato dal contesto urbano della città. Così come ci è sembrato altrettanto doveroso dargli un aspetto più confacente provvedendo, per tutto l’anno scolastico, alla manutenzione ordinaria dei locali nonché a quella dell’area esterna anche con il ripristino di tutte le panchine e della recinzione».