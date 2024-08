Rombiolo, il Comune sostiene le famiglie prorogando la gestione dell’asilo nido

Il Comune di Rombiolo ha ufficializzato la proroga della gestione dell’asilo nido comunale alla ditta Calabria Futura società cooperativa sociale di Vibo Valentia. La decisione, cruciale per le famiglie del territorio, garantirà la continuità del servizio fino al 31 dicembre 2024, tempo tecnico considerato necessario per l’espletamento di un nuovo bando di gara. La struttura, che ha iniziato la sua attività sotto forma di micro nido a titolarità pubblica, ha attraversato diverse fasi negli ultimi anni. Dopo l’attivazione del servizio dal 8 gennaio 2024, era ormai strategico assicurare il funzionamento dell’istituto educativo senza interruzioni. «Questo perché – come sottolineato nella determina del responsabile dell’Area amministrativa-demografica del Comune -, il servizio riveste un’importante funzione educativa e socio-assistenziale per i bambini e le loro famiglie».

La decisione di proroga si basa su diversi fattori, tra cui l’assegnazione al Comune di Rombiolo di un contributo oltre 61mila euro per il potenziamento degli asili nido, come stabilito da recenti normative. Tale finanziamento, in aggiunta ai contributi venuti dalle famiglie, consentirà la copertura integrale delle spese di gestione della struttura. Per garantire l’accessibilità del servizio, sono state stabilite delle tariffe mensili per le famiglie, che varieranno a seconda dell’utilizzo delle formule part-time o full-time. I prezzi, fissati con deliberazione della giunta comunale, sono di 100 euro per il part-time con pasto, 80 euro per il part-time senza pasto e 120 euro per il full-time. Si prevede che tali tariffe possano subire modifiche a partire dal 2025.