Riqualificazione dei borghi: ecco i 16 Comuni vibonesi ammessi al finanziamento e i 12 esclusi

Pubblicata la graduatoria nazionale di chi ha partecipato al bando. In tutta Italia sono immediatamente finanziabili 144 progetti, gli altri dovranno aspettare che venga il loro turno. In media il plafond disponibile per ogni singolo ente è di 700mila euro

Sono 15 le Amministrazioni comunali calabresi che hanno diritto a uno stanziamento immediato nell’ambito del “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni”. Quasi un centinaio, invece, quelli ammessi che si trovano in graduatoria e ora aspettano che questa scorra. Tra questi Comuni in attesa, 16 sono vibonesi. Dunque i loro progetti sono stati ritenuti finanziabili ma dovranno attendere che le risorse vengano rimpinguate. In tutta Italia, infatti, i Comuni immediatamente finanziabili sono solo i primi 144 in graduatoria, di cui, come detto, 15 sono in Calabria.

Il primo Comune vibonese in graduatoria è Nardodipace che si attesta sul gradino numero 200, poi a seguire tutti gli altri. Ecco elenco completo.

Comuni ammessi ma non immediatamente finanziabili

Nardodipace 700mila euro

San Gregorio d’Ippona 700mila euro

Rombiolo 659mila euro

Spilinga 700mila euro

Vazzano 681mila euro

Soriano 659mila euro

Gerocarne 698mila euro

Sorianello 700mila euro

Filogaso 700mila euro

Dasà 675mila euro

San Calogero 699mila euro

Sant’Onofrio 700mila euro

Spadola 681mila euro

Limbadi 699mila euro

Zaccanopoli 460mila euro

Arena 700mila euro

Gli esclusi

Altri 12 Comuni vibonesi, invece, sono stati esclusi. Ecco quali sono con l’importo del relativo progetto bocciato:

Briatico escluso (699mila euro)

Brognaturo escluso (700mila euro)

Capistrano escluso (1,4 milioni di euro)

Filandari escluso (1,4 milioni di euro)

Ionadi escluso (1,4 milioni di euro)

Mongiana escluso (2,1 milioni di euro)

Parghelia escluso (700mila euro)

Pizzoni escluso (700mila euro)

Polia escluso (700mila euro)

Ricadi escluso (700mila euro)

Stefanaconi escluso (700mila euro)

Zambrone escluso (700mila euro)

