Ricadi, approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un asilo nido

Un asilo nido a Ricadi: è quanto punta a realizzare l’amministrazione comunale che, nei giorni scorsi, con propria delibera ha approvato il progetto definitivo. Non si tratta solo di aprire una scuola, ma di costruire l’edificio che la dovrà ospitare. Dove? Al posto dell’ex scuola materna di Ricadi, sita in via Roma, che verrà in quest’occasione demolita. Tale edificio, infatti, «diversi anni fa è stato sgomberato per le cattive condizioni statiche» – si legge nella delibera –, ed oggi «oltre ad essere non recuperabile staticamente, è spesso oggetto di atti di vandalismo ed era stato inserito nell’elenco degli immobili da alienare». Da qui, la decisione di buttarlo giù e di costruire nello stesso posto un asilo nido, di cui Ricadi – ma anche i comuni vicini – è privo.

Secondo il progetto approvato dalla giunta, il costo totale dell’intervento di realizzazione dell’asilo nido è pari a 1.200.000 euro, a cui vanno aggiunti 80.000 euro per la demolizione dell’edificio esistente. È previsto che tali spese siano coperte con 1.128.000 euro di finanziamenti statali e 152.000 euro di cofinanziamento comunale con apposito mutuo con la Cassa di depositi e prestiti. La giunta ha inoltre nominato quale Responsabile unico del procedimento (Rup) il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Vincenzo Calzona.

